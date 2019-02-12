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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 29 вер, 2019 18:25
greenozon
Спасибо
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Alfisti
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:59
mustbe, оновіть адресу у себе у підписі, бо люди плутаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19
че-то я смотрю на аваль и аж глаз режет. Как такое может быть если межбанк и то дороже . На их сайте аналогично (при этом типо обновляют курс на своем сайте раз в час). Со вчерашнего дня.
Работают в убыток? https://i.paste.pics/2412ae71446488b82b ... afc421.png
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Alex2007
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:23
Alex2007 написав:
Со вчерашнего дня.
Работают в убыток?
скоріш за все знають щось більше ніж решту..
і працюють на крок попереду.
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greenozon
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:28
greenozon написав: Alex2007 написав:
Со вчерашнего дня.
Работают в убыток?
скоріш за все знають щось більше ніж решту..
і працюють на крок попереду.
Не, уже вчера к вечеру они подняли на 50 коп, тормозили походу.
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Maksi2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:47
В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
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Vorlon
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:59
mustbe Индустриалбанк надо добавить в таблицу
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Maksi2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:11
Индустриалбанк надо добавить в таблицу
Ну, раз надо - добавлю )
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