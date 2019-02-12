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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:25

greenozon
Спасибо
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mustbe, оновіть адресу у себе у підписі, бо люди плутаються.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

че-то я смотрю на аваль и аж глаз режет. Как такое может быть если межбанк и то дороже . На их сайте аналогично (при этом типо обновляют курс на своем сайте раз в час). Со вчерашнего дня.
Работают в убыток? :roll:
https://i.paste.pics/2412ae71446488b82b ... afc421.png
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:23

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  Alex2007 написав:Со вчерашнего дня.
Работают в убыток?


скоріш за все знають щось більше ніж решту..
і працюють на крок попереду.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:28

  greenozon написав:
  Alex2007 написав:Со вчерашнего дня.
Работают в убыток?


скоріш за все знають щось більше ніж решту..
і працюють на крок попереду.

Не, уже вчера к вечеру они подняли на 50 коп, тормозили походу.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:47

В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:59

mustbe Индустриалбанк надо добавить в таблицу
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:11

Индустриалбанк надо добавить в таблицу

Ну, раз надо - добавлю )
mustbe
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