greenozon
Спасибо
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:59
mustbe, оновіть адресу у себе у підписі, бо люди плутаються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:19
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
че-то я смотрю на аваль и аж глаз режет. Как такое может быть если межбанк и то дороже . На их сайте аналогично (при этом типо обновляют курс на своем сайте раз в час). Со вчерашнего дня.
Работают в убыток?
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:23
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
скоріш за все знають щось більше ніж решту..
і працюють на крок попереду.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:28
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:47
В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:11
Ну, раз надо - добавлю )
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:23
Запилил Индуса
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