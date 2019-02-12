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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 12 жов, 2019 06:33
На данный момент - работает. Да и вчера вроде работало.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 12:53
Дякую
вже працює чотко і надійно
мабуть була якась ситуативна проблема.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:11
Запилил сортировку. Жду донаты )
Сортировка доступна тем, кто сделал донат (а также всем остальным ) )
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:39
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Подскажите практики.
По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий.
Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:40
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:22
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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