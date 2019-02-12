RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 06:33

На данный момент - работает. Да и вчера вроде работало.
Адрес - прежний: http://saks54.tk/kurs/
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:53

Дякую
вже працює чотко і надійно
мабуть була якась ситуативна проблема.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:11

Запилил сортировку. Жду донаты )
Сортировка доступна тем, кто сделал донат (а также всем остальным ) )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:39

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Подскажите практики.
По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий.
Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 508
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:40

  Son of Sun написав:Подскажите практики.
По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий.
Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).

В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 10.12.07
Подякував: 120 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:22

  kreuz написав:
  Son of Sun написав:Подскажите практики.
По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий.
Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).

В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.

Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 508
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
5 735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 12:30
moveton
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77694)
21.10.2019 13:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.