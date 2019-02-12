Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
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Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
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Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
Бувало і навпаки, може й іще бути. До того ж без відділень у Моні важкувато знімати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/