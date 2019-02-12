Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
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Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
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Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
Бувало і навпаки, може й іще бути. До того ж без відділень у Моні важкувато знімати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Son of Sun написав:Подскажите практики. По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий. Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
Везде свои особенности - лучший курс всегда у тазика. Если есть викенд или валютные б5 со сберегательными счётами, проблем со снятием нет, если сумы не запредельные конечно
Везде свои особенности - лучший курс всегда у тазика. Если есть викенд или валютные б5 со сберегательными счётами, проблем со снятием нет, если сумы не запредельные конечно
Присматриваюсь к нему, но тарифы они меняют почти как алла и не в лучшую, по-моему, сторону (так же как и конкорд, к которому больше склонялся), да и бардак в отделениях тазика меня поразил (оформлял карту однажды, которую даже не забирал). По этой же причине алла когда-то отпала: хорошая идея, но реализация требует существенной доработки.
Жду, может, наявные в пользовании банки что-то запилят, но они такие неповоротливые, как-будто специально делают, чтобы клиенты разбегались к другим.
Оно не особо горит, но иногда надо, и как-то напрягает терять пару сотен грн. на удобном и красивом курсе мони, если сравнивать с другими идеально низкими (может и нереальными).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!