Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Вів 22 жов, 2019 14:05

Stringer написав: Son of Sun написав: Подскажите практики... Подскажите практики...

Везде свои особенности - лучший курс всегда у тазика. Если есть викенд или валютные б5 со сберегательными счётами, проблем со снятием нет, если сумы не запредельные конечно Везде свои особенности - лучший курс всегда у тазика. Если есть викенд или валютные б5 со сберегательными счётами, проблем со снятием нет, если сумы не запредельные конечно

Присматриваюсь к нему, но тарифы они меняют почти как алла и не в лучшую, по-моему, сторону (так же как и конкорд, к которому больше склонялся), да и бардак в отделениях тазика меня поразил (оформлял карту однажды, которую даже не забирал). По этой же причине алла когда-то отпала: хорошая идея, но реализация требует существенной доработки.Жду, может, наявные в пользовании банки что-то запилят, но они такие неповоротливые, как-будто специально делают, чтобы клиенты разбегались к другим.Оно не особо горит, но иногда надо, и как-то напрягает терять пару сотен грн. на удобном и красивом курсе мони, если сравнивать с другими идеально низкими (может и нереальными).