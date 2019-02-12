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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 12 жов, 2019 06:33
На данный момент - работает. Да и вчера вроде работало.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 12:53
Дякую
вже працює чотко і надійно
мабуть була якась ситуативна проблема.
+50грн !
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Додано: Суб 12 жов, 2019 15:11
Запилил сортировку. Жду донаты )
Сортировка доступна тем, кто сделал донат (а также всем остальным ) )
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:39
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Подскажите практики.
По функционалу у кого наименее проблематичный обмен (всегда и везде, а не как у аллы - чаще не работает, чем работает), по ровному курсу (без доп. комиссий, а-ля 0.10%0000) и с быстрым снятием без комиссий.
Пробовал пару раз моню, у них все гладко и красиво, кроме курсов и гемора со снятием (через депозит, если без комиссии).
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:40
В А-банку спробуйте, здається навіть з грн Уні обмін на дол КДВ був безкоштовним, далі можливо замовити, якщо готівки не знайдуть, або тоді вже через депо. Пошукайте, на гілці А точніше.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:22
Дякую, але в них курс ще гірший за моню.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:03
Бувало і навпаки, може й іще бути. До того ж без відділень у Моні важкувато знімати...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:27
Везде свои особенности - лучший курс всегда у тазика. Если есть викенд или валютные б5 со сберегательными счётами, проблем со снятием нет, если сумы не запредельные конечно
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:05
Присматриваюсь к нему, но тарифы они меняют почти как алла и не в лучшую, по-моему, сторону (так же как и конкорд, к которому больше склонялся), да и бардак в отделениях тазика меня поразил (оформлял карту однажды, которую даже не забирал). По этой же причине алла когда-то отпала: хорошая идея, но реализация требует существенной доработки.
Жду, может, наявные в пользовании банки что-то запилят, но они такие неповоротливые, как-будто специально делают, чтобы клиенты разбегались к другим.
Оно не особо горит, но иногда надо, и как-то напрягает терять пару сотен грн. на удобном и красивом курсе мони, если сравнивать с другими идеально низкими (может и нереальными).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:29
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
спорно спорно...
по моїх тривалих спостереженнях Рада банк часто в лідерах по хорошому курсу, по євро так 99%
по долару чуть менше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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