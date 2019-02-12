Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Son of Sun написав:Присматриваюсь к нему, но тарифы они меняют почти как алла и не в лучшую, по-моему, сторону (так же как и конкорд, к которому больше склонялся), да и бардак в отделениях тазика меня поразил (оформлял карту однажды, которую даже не забирал). По этой же причине алла когда-то отпала: хорошая идея, но реализация требует существенной доработки.
Про що мова? За останній час радикально хіба на перекази у ТАС2Ю тарифи міняли, але і так було очевидно, що це лише справа часу. За картковими продуктами зміни, здебільшого, косметичні. Якщо мова про обмін на Платівку, що "раптом став" не цільовим, то цільовим згідно тарифі він ніколи і не був, радше це була "недокументована особливість" на яку теж не варто було серйозно розраховувати.
У відділення потрібно ходити лише за картками і валютою, що буває не так уже й часто (особливо картки), тому можна і потерпіти. Є, звичайно, нюанси, які потрібно проконтролювати, наприклад СМС на Платівці, але де їх немає?