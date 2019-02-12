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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:33

  Son of Sun написав:Присматриваюсь к нему, но тарифы они меняют почти как алла и не в лучшую, по-моему, сторону (так же как и конкорд, к которому больше склонялся), да и бардак в отделениях тазика меня поразил (оформлял карту однажды, которую даже не забирал). По этой же причине алла когда-то отпала: хорошая идея, но реализация требует существенной доработки.

Про що мова? За останній час радикально хіба на перекази у ТАС2Ю тарифи міняли, але і так було очевидно, що це лише справа часу. За картковими продуктами зміни, здебільшого, косметичні. Якщо мова про обмін на Платівку, що "раптом став" не цільовим, то цільовим згідно тарифі він ніколи і не був, радше це була "недокументована особливість" на яку теж не варто було серйозно розраховувати.

У відділення потрібно ходити лише за картками і валютою, що буває не так уже й часто (особливо картки), тому можна і потерпіти. Є, звичайно, нюанси, які потрібно проконтролювати, наприклад СМС на Платівці, але де їх немає?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:00

  greenozon написав:
  Stringer написав:лучший курс всегда у тазика.


спорно спорно...
по моїх тривалих спостереженнях Рада банк часто в лідерах по хорошому курсу, по євро так 99%
по долару чуть менше

Ви на практиці там міняли? Який пакет карток, які комісії, як видають валюту? Хтось узагалі підтвердив, що той курс актуальний для обміну?

P.S. у мене у жодному з 4-х браузерів навіть головна сторінка нормально не відображається.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:14

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  klug написав:у мене у жодному з 4-х браузерів навіть головна сторінка нормально не відображається.

це тимчасова проблема, раніше все пахало чотко
онлайн обмін паше ОК, каркти - депозитні (безкоштовні при умові відкриття депошок)
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:17

НБУ продовжує радувати послабленнями, а саме -


Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

https://bank.gov.ua/news/all/z-5-listop ... -za-sumoyu
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:57

  greenozon написав:НБУ продовжує радувати послабленнями, а саме -


Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

https://bank.gov.ua/news/all/z-5-listop ... -za-sumoyu


А какие-то банки реально уже отменили лимиты в иб? К слову, в Таском и на продажу валюты в иб есть лимит.
homo_legens
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48

Пофиксил Раду
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:27

  homo_legens написав:
  greenozon написав:НБУ продовжує радувати послабленнями, а саме -


Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

https://bank.gov.ua/news/all/z-5-listop ... -za-sumoyu


А какие-то банки реально уже отменили лимиты в иб? К слову, в Таском и на продажу валюты в иб есть лимит.

Монокотій присилав пуш, що готовий міняти у необмежених об'ємах.
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