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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:58
Шота вместо курсов грузится не то
Востаннє редагувалось demichh
в Пон 18 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20
demichh
уже давно переехали
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:36
предлагаю уважемому mustbe
, поменять ссылку на первой странице
этой темы (http://eximb.ml/kurs/
), а то его подписи на нее отправляют.
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demichh
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Додано: Вів 19 лис, 2019 07:04
На этом форуме у юзеров нет прав на редактирование старых постов
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:21
Начался отстрел ботов.
Они будут наблюдать такую картинку )
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:19
mustbe
Жорстко, але справедливо!
Які критерії віднесення до "ботів"?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52
Учитываются тысячи параметров )
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:56
mustbe
Як корезоїд?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:39
Ага, типатаво )
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