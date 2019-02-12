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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:58

Шота вместо курсов грузится не то
Востаннє редагувалось demichh в Пон 18 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20

demichh
уже давно переехали
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:36

предлагаю уважемому mustbe, поменять ссылку на первой странице
этой темы (http://eximb.ml/kurs/), а то его подписи на нее отправляют.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:04

На этом форуме у юзеров нет прав на редактирование старых постов
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:21

Начался отстрел ботов.
Они будут наблюдать такую картинку )
Зображення
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:19

mustbe
Жорстко, але справедливо!
Які критерії віднесення до "ботів"?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52

Учитываются тысячи параметров )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:56

mustbe
Як корезоїд? :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:39

Ага, типатаво )
mustbe
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