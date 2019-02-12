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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:41

Ірина_ Спасибо, уже всё отредактировали, мир не без бодрых людей )
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:50

Что-то у меня моно красным светится
Остальное вроде работает.
Но дольше стало грузиться в последнее время
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:45

З Моно проблема не помічав. Аваль у перманентному ауті - підозрюю, що через нього сповільнилося завантаження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:50

Уже моно само отпустило.
И вроде сейчас быстрее грузится.
Может в "рабочее время" сервис более загружен просто
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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