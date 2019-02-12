Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:41
Ірина_ Спасибо, уже всё отредактировали, мир не без бодрых людей )
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:50
Что-то у меня моно красным светится
Остальное вроде работает.
Но дольше стало грузиться в последнее время
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:45
З Моно проблема не помічав. Аваль у перманентному ауті - підозрюю, що через нього сповільнилося завантаження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:50
Уже моно само отпустило.
И вроде сейчас быстрее грузится.
Может в "рабочее время" сервис более загружен просто
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:29
это жёстко - получается теперь это не потягаешь в ексели)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 08:14
Там же в последней колонке видно затраченное время.
У кого там число больше - тот и тормоз.
На данный момент главный тормоз - это УкрСиб, так как работу с ним приходится проксировать. И время обработки целиком зависит от скорости прокси.
Моно - вроде без проблем, возможно у них был кратковременный сбой.
Аваль - у меня слетела старая регистрация в ИБ, попробую восстановить, но не уверен
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