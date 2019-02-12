Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Пон 25 лис, 2019 23:50

Уже моно само отпустило.

И вроде сейчас быстрее грузится.

Может в "рабочее время" сервис более загружен просто

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин