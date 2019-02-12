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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:17

Ну, даже не знаю что сказать...
ESET и Каспер - ещё те параноики.
Что-то ему не нравится, а что именно - понятия не имею.
Или прописать в исключения или проходить мимо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:22

  Вкладчик1234 написав:Почему-то ESET Internet Security стал реагировать на страницу как на угрозу

Там все украинское блокируется, странно что вас - это удивляет.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26

  Maksi2 написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему-то ESET Internet Security стал реагировать на страницу как на угрозу

Там все украинское блокируется, странно что вас - это удивляет.

Бред.
Блокировались какие-то файлы .js, и ещё что-то.
Как оно определило, что там есть что-то украинское?
После очередного обновления баз перестало срабатывать. А может автор что-то подправил.
Вобщем проблемы уже нет

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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