Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Вкладчик1234 написав:Почему-то ESET Internet Security стал реагировать на страницу как на угрозу
Там все украинское блокируется, странно что вас - это удивляет.
Бред. Блокировались какие-то файлы .js, и ещё что-то. Как оно определило, что там есть что-то украинское? После очередного обновления баз перестало срабатывать. А может автор что-то подправил. Вобщем проблемы уже нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Почему-то ESET Internet Security стал реагировать на страницу как на угрозу
Там все украинское блокируется, странно что вас - это удивляет.
Бред. Блокировались какие-то файлы .js, и ещё что-то. Как оно определило, что там есть что-то украинское? После очередного обновления баз перестало срабатывать. А может автор что-то подправил. Вобщем проблемы уже нет
mustbe написав:Ну, даже не знаю что сказать... ESET и Каспер - ещё те параноики. Что-то ему не нравится, а что именно - понятия не имею. Или прописать в исключения или проходить мимо )
Добавить нечего. А если бред испарился то и обсуждать нечего.