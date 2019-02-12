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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 07:46

  Вкладчик1234 написав:После очередного обновления баз перестало срабатывать.
А может автор что-то подправил.

Не, я последние несколько дней ничего не менял.
То просто у Есета обострение паранойи прошло.
Видать - зима настала, вот его и попустило
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:13

Щось сталось із дешбордом!?

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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19

Отключил Аваль и УкрСиб.
Плохая это идея - шариться по своим живым ИБ общедоступным сервисом
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:14

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:Плохая это идея - шариться по своим живым ИБ общедоступным сервисом

Так і є. Хоча б кешування прикрутити - уже легше було б.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:24

Сервис переехал по адресу http://mustbe.ml/kurs
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:42

Альфа по доллару не то показывает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:49

Все вопросы - к Алле )
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:22

mustbe

новини по Радабанку (побачив їх зайшовши в ІБ)


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Обмін валют. Зміни умов.
Повідомлення від: 14.11.2019
Прочитане: нове повідомлення

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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:27

Обновил инфу по Раде
mustbe
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