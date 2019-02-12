Не, я последние несколько дней ничего не менял.
То просто у Есета обострение паранойи прошло.
Видать - зима настала, вот его и попустило
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 гру, 2019 07:46
Не, я последние несколько дней ничего не менял.
То просто у Есета обострение паранойи прошло.
Видать - зима настала, вот его и попустило
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:13
Щось сталось із дешбордом!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19
Отключил Аваль и УкрСиб.
Плохая это идея - шариться по своим живым ИБ общедоступным сервисом
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:14
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Так і є. Хоча б кешування прикрутити - уже легше було б.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:24
Сервис переехал по адресу
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:42
Альфа по доллару не то показывает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:49
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:22
mustbe
новини по Радабанку (побачив їх зайшовши в ІБ)
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Обмін валют. Зміни умов.
Повідомлення від: 14.11.2019
Прочитане: нове повідомлення
Шановний Клієнте!
Ми зробили операцію обміну валют ще зручнішою та доступнішою – знизили мінімальну суму операції обміну валют до 10 дол. США/ЄВРО!
Від сьогодні Ви можете купувати валюту на зручну для Вас суму та регулярно поповнювати свій вклад з поповненням або накопичувати валюту на рахунку за дуже вигідним курсом!
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:27
Обновил инфу по Раде
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