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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:42

Добавил Юнекс
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 13:27

mustbe
14 УкрСибБанк Отключено. Обратитесь к разработчику 0 0
15 Аваль Отключено. Обратитесь к разработчику ? 0
16 ОТП Банк не публикует курсы в интернете ? 0
17 ПроКредит Банк не публикует курсы в интернете

Может убрать их? Из-за них в экран не помещаются другие..
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:44

Хозяйке на заметку:
даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:16

  mustbe написав:даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов

Не вариант, при каждой перезагрузке оно опять вылазит. Чего бы просто не убрать их, или я не понимаю эстетики автора? )
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:10

Чтобы не отвечать на вопросы "Почему сервис не показывает курсы ОТП ?"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 01:17

mustbe в Украине еще добрых 2 десятка банков имеется, отп не единственный кого может не быть в этом списке. Я за оптимизацию.
А так конечно хозяин барин. Как вам будет угодно.
Maksi2
 
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