Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:42
Добавил Юнекс
Додано: Нед 22 гру, 2019 13:27
mustbe
14 УкрСибБанк Отключено. Обратитесь к разработчику 0 0
15 Аваль Отключено. Обратитесь к разработчику ? 0
16 ОТП Банк не публикует курсы в интернете ? 0
17 ПроКредит Банк не публикует курсы в интернете
Может убрать их? Из-за них в экран не помещаются другие..
Додано: Пон 23 гру, 2019 09:44
Хозяйке на заметку:
даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:16
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:10
Чтобы не отвечать на вопросы "Почему сервис не показывает курсы ОТП ?"
Додано: Сер 25 гру, 2019 01:17
mustbe в Украине еще добрых 2 десятка банков имеется, отп не единственный кого может не быть в этом списке. Я за оптимизацию.
А так конечно хозяин барин. Как вам будет угодно.
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