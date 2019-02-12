RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 10:42

Добавил Юнекс
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 13:27

mustbe
14 УкрСибБанк Отключено. Обратитесь к разработчику 0 0
15 Аваль Отключено. Обратитесь к разработчику ? 0
16 ОТП Банк не публикует курсы в интернете ? 0
17 ПроКредит Банк не публикует курсы в интернете

Может убрать их? Из-за них в экран не помещаются другие..
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:44

Хозяйке на заметку:
даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:16

  mustbe написав:даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов

Не вариант, при каждой перезагрузке оно опять вылазит. Чего бы просто не убрать их, или я не понимаю эстетики автора? )
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:10

Чтобы не отвечать на вопросы "Почему сервис не показывает курсы ОТП ?"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 01:17

mustbe в Украине еще добрых 2 десятка банков имеется, отп не единственный кого может не быть в этом списке. Я за оптимизацию.
А так конечно хозяин барин. Как вам будет угодно.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:52

Если кто не понял - в этом списке все те (и только те) банки, которые предлагают онлайн-обмен.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:48

Если кто не понял, то странно (очень даже) держать банки имеющие онлайн валютообмен в списке, но не печатать ихний курс, логичнее вообще убрать их из списка.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:43

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  Maksi2 написав:то странно (очень даже) держать банки имеющие онлайн валютообмен в списке, но не печатать ихний курс


є певні проблеми (труднощі) із діставанням курсів онлайн обміну певних банків
наприклад вони дають ці курси лише в авторизованому онлайн кабінеті чи в смартфоні
якщо вам відоме джерело онлайн курсів цих банків - пишіть!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6947
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:58

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:то странно (очень даже) держать банки имеющие онлайн валютообмен в списке, но не печатать ихний курс


є певні проблеми (труднощі) із діставанням курсів онлайн обміну певних банків
наприклад вони дають ці курси лише в авторизованому онлайн кабінеті чи в смартфоні
якщо вам відоме джерело онлайн курсів цих банків - пишіть!

Це звістно зрозуміло, нажаль немаю джерел курсів, тому і запропонував, до визначення цих джерел прибрати банки з відсутніми курсами. Якщо це так вже важко, то хай будуть собі, це не принципове питання, особливо для того щоб писати мені про мене в 3 роді, не звертаючись на Нікнейм, як це постійно робе топікстартер, таким чином відчувається відверта зневага до людей та хвороблива любов до факту вчинення донатів.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
7 1471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 19:11
Faceless
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79987)
25.12.2019 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.