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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 21 гру, 2019 10:42
Добавил Юнекс
Додано: Нед 22 гру, 2019 13:27
mustbe
14 УкрСибБанк Отключено. Обратитесь к разработчику 0 0
15 Аваль Отключено. Обратитесь к разработчику ? 0
16 ОТП Банк не публикует курсы в интернете ? 0
17 ПроКредит Банк не публикует курсы в интернете
Может убрать их? Из-за них в экран не помещаются другие..
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Пон 23 гру, 2019 09:44
Хозяйке на заметку:
даблклик по первой ячейке последней строки (13/17) - Скрыть/Показать банки без курсов
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:16
Не вариант, при каждой перезагрузке оно опять вылазит. Чего бы просто не убрать их, или я не понимаю эстетики автора? )
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:10
Чтобы не отвечать на вопросы "Почему сервис не показывает курсы ОТП ?"
Додано: Сер 25 гру, 2019 01:17
mustbe в Украине еще добрых 2 десятка банков имеется, отп не единственный кого может не быть в этом списке. Я за оптимизацию.
А так конечно хозяин барин. Как вам будет угодно.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 06:52
Если кто не понял - в этом списке все те (и только те) банки, которые предлагают онлайн-обмен.
Додано: Сер 25 гру, 2019 11:48
Если кто не понял, то странно (очень даже) держать банки имеющие онлайн валютообмен в списке, но не печатать ихний курс, логичнее вообще убрать их из списка.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:43
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
є певні проблеми (труднощі) із діставанням курсів онлайн обміну певних банків
наприклад вони дають ці курси лише в авторизованому онлайн кабінеті чи в смартфоні
якщо вам відоме джерело онлайн курсів цих банків - пишіть!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:58
Це звістно зрозуміло, нажаль немаю джерел курсів, тому і запропонував, до визначення цих джерел прибрати банки з відсутніми курсами. Якщо це так вже важко, то хай будуть собі, це не принципове питання, особливо для того щоб писати мені про мене в 3 роді, не звертаючись на Нікнейм, як це постійно робе топікстартер, таким чином відчувається відверта зневага до людей та хвороблива любов до факту вчинення донатів.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
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