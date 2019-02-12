не нужно их убирать.
они же предлагают эту услугу - просто курсов "не светят"
вдруг таки начнут публиковать
З.Ы.
кстати как предложение по таким банкам можно например показывать их курс на 10 часов утра - с соответствующей пометкой
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:44
не нужно их убирать.
они же предлагают эту услугу - просто курсов "не светят"
вдруг таки начнут публиковать
З.Ы.
кстати как предложение по таким банкам можно например показывать их курс на 10 часов утра - с соответствующей пометкой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:58
Откуда брать этот курс, если банка не считает нужным его публиковать ?
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:11
ручками вбивать
ну или например - создаёте типа сервисный почтовый адрес типа eeeeee2020@tyyyy.llee.com
помощники - Вам шлют туда письмо в формате отп 10:00 23.0 24.0 - оно пишется инфу в Вашу базу
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:16
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
А что - прекрасная идея.
Вы оплатите мой ежедневный труд и труд моих помощников ?
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27
готов отправлять письмо с курсом по отп - когда захожу в их ИБ.
3 ... 5 таких добровольных помощников - и будет даже динамика
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:32
Как мёд так и ложкой.
Человек делает это не из-за донатов, по-моему.
Т.е. когда вы отправляете письмо, mustbe должен всё бросить и срочно менять курсы у себя на сайте?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:49
Спасибо, смешно.
Скажу по секрету - все скрытые курсы (кроме ПроКредит, коим клиентом не являюсь) я вижу в полной версии этого сервиса.
Но пока не вижу оснований выкладывать эту версию в паблик
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