На что там смотреть? Я не программер всё-таки
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:17
Було те саме. Виділив текст і натис "перейти за посиланням" - стало норм. Візуально адреси однакові - глибоко не копав, що за магія. Можливо якось пов'язано з referer. Аналогічно на телефоні у Хромі. Думаю, що це частина боротьби з ботами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 07:43
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Внутренний корезоид не дремлет )
Правильно
|