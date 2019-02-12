На что там смотреть? Я не программер всё-таки
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:17
Було те саме. Виділив текст і натис "перейти за посиланням" - стало норм. Візуально адреси однакові - глибоко не копав, що за магія. Можливо якось пов'язано з referer. Аналогічно на телефоні у Хромі. Думаю, що це частина боротьби з ботами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 07:43
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Внутренний корезоид не дремлет )
Правильно, можно так.
Ну, или в новой вкладке ввести адрес руками или откуда-то скопировать
Или просто
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37
Если кому актуально - теперь сервис доступен и по https :
Всех с наступающим !
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