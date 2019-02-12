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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:18

greenozon
На что там смотреть? Я не программер всё-таки :roll:
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:17

  greenozon написав:mustbe
Чомусь під FireFox 71 (останній) бачу лише таке http://prntscr.com/qg458f

в той же час як в Гугл Хромі останньому (79) все супер

Було те саме. Виділив текст і натис "перейти за посиланням" - стало норм. Візуально адреси однакові - глибоко не копав, що за магія. Можливо якось пов'язано з referer. Аналогічно на телефоні у Хромі. Думаю, що це частина боротьби з ботами.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 07:43

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Внутренний корезоид не дремлет )
  klug написав:Виділив текст і натис "перейти за посиланням" - стало норм

Правильно, можно так.

Ну, или в новой вкладке ввести адрес руками или откуда-то скопировать

Или просто открыть сервис
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37

Если кому актуально - теперь сервис доступен и по https : https://mustbe.ml/kurs/

Всех с наступающим !
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:31

З Новим 2020 Роком!

від імені світової валютної спільноти - ВЕЛИКЕ спасибі за вашу працю!!!
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:17

Попытки поднять сабж в отдельных банковских ветках пока не находят поддержки, поэтому думаю логично попробовать обсудить "практику" здесь.

Есть 2 вопроса по Раде, и Юнексу:

1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комисии при обмене, снятии, зачислении, манисенд-СЭП)?

Ведь инструмент мониторинга курсов бесполезен, без практического его применения :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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