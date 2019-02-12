На что там смотреть? Я не программер всё-таки
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:17
Було те саме. Виділив текст і натис "перейти за посиланням" - стало норм. Візуально адреси однакові - глибоко не копав, що за магія. Можливо якось пов'язано з referer. Аналогічно на телефоні у Хромі. Думаю, що це частина боротьби з ботами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 07:43
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Внутренний корезоид не дремлет )
Правильно, можно так.
Ну, или в новой вкладке ввести адрес руками или откуда-то скопировать
Или просто
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:37
Если кому актуально - теперь сервис доступен и по https :
Всех с наступающим !
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:31
З Новим 2020 Роком!
від імені світової валютної спільноти - ВЕЛИКЕ спасибі за вашу працю!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:17
Попытки поднять сабж в отдельных банковских ветках пока не находят поддержки, поэтому думаю логично попробовать обсудить "практику" здесь.
Есть 2 вопроса по Раде, и Юнексу:
1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комисии при обмене, снятии, зачислении, манисенд-СЭП)?
Ведь инструмент мониторинга курсов бесполезен, без практического его применения
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 04 січ, 2020 08:28
Вкладчик1234
Наверное табличку нужно рисовать. Как Clientage рисовал по карточкам кешбека.
РОШЕН
ФУФЛО
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