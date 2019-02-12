Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:09
Сервис временно не работает
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42
НБУ планує дозволити онлайн обмін валют у всіх фінустановах
Нацбанк планує до 2020 року дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (з допомогою інтернет-додатків тощо) не тільки клієнтам банків, але і клієнтам небанківських фінансових установ.
+50грн !
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:48
Сервис опять работает
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:24
Угу, хостер денег хочет
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