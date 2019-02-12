Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:09
Сервис временно не работает
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42
НБУ планує дозволити онлайн обмін валют у всіх фінустановах
Нацбанк планує до 2020 року дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (з допомогою інтернет-додатків тощо) не тільки клієнтам банків, але і клієнтам небанківських фінансових установ.
+50грн !
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:48
Сервис опять работает
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:24
Угу, хостер денег хочет
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:13
mustbe
Проблема в оплате за хостинг?
Сколько он стоит на год?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19
mustbe может имеет смысл рекламные баннеры на сайте повесить? для компенсации затрат
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:25
Да, бесплатный хостинг явно не годится для такого наплыва юзеров.
Я платить за хостинг не хочу по религиозным соображениям.
Тарифные планы платного хостинга - очень разные, но ориентироваться можно на сумму в 100грн/мес.
Сейчас - готовлю бесплатную замену, но сколько она проживёт - никому не известно
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