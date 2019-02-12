RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:09

Сервис временно не работает
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 27.12.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42

НБУ планує дозволити онлайн обмін валют у всіх фінустановах
Нацбанк планує до 2020 року дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (з допомогою інтернет-додатків тощо) не тільки клієнтам банків, але і клієнтам небанківських фінансових установ.

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/10/40362279/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7189
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:48

Сервис опять работает
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 27.12.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22

Знову не працює?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 63
З нами з: 03.11.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:24

Угу, хостер денег хочет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 27.12.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:13

mustbe
Проблема в оплате за хостинг?
Сколько он стоит на год?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 618
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19

mustbe может имеет смысл рекламные баннеры на сайте повесить? для компенсации затрат
Яша
 
Повідомлень: 965
З нами з: 10.04.07
Подякував: 82 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:25

Да, бесплатный хостинг явно не годится для такого наплыва юзеров.
Я платить за хостинг не хочу по религиозным соображениям.
Тарифные планы платного хостинга - очень разные, но ориентироваться можно на сумму в 100грн/мес.
Сейчас - готовлю бесплатную замену, но сколько она проживёт - никому не известно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 27.12.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
7 1555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 19:11
Faceless
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1500
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.