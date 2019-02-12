Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:09
Сервис временно не работает
mustbe
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:42
НБУ планує дозволити онлайн обмін валют у всіх фінустановах
Нацбанк планує до 2020 року дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (з допомогою інтернет-додатків тощо) не тільки клієнтам банків, але і клієнтам небанківських фінансових установ.
https://minfin.com.ua/ua/2020/01/10/40362279/
greenozon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:48
Сервис опять работает
mustbe
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22
Знову не працює?
Чорний Ворон
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:24
Угу, хостер денег хочет
mustbe
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:13
mustbe Проблема в оплате за хостинг? Сколько он стоит на год?
РОШЕН
ФУФЛО
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:19
mustbe может имеет смысл рекламные баннеры на сайте повесить? для компенсации затрат
Яша
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:25
Да, бесплатный хостинг явно не годится для такого наплыва юзеров.
Я платить за хостинг не хочу по религиозным соображениям. Тарифные планы платного хостинга - очень разные, но ориентироваться можно на сумму в 100грн/мес. Сейчас - готовлю бесплатную замену, но сколько она проживёт - никому не известно
mustbe
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:32
mustbe ну если дело в религии...
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Чет 16 січ, 2020 08:05
Сервис снова работает.
Но может упасть в любой день
mustbe
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