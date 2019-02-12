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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:21

  mustbe написав:Сервис снова работает.
Но может упасть в любой день

миль пардон, а падает из-за превышения трафика или пиковой нагрузки?
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:39

Your website hit the daily website hits (requests) resource limit on the free plan - we allow 10,000 requests per day or 100 unique visitors.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:06

Схоже, що треба робити бота...
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В смысле ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00

mustbe

Сьогодні головна сторінка сервісу пише таке (заплановано?)


"Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:30

Переезд закончен.
Сервис работает
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:13

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Можете добавить курс фунта GBP?

В какой банке ?

по поводу доната сделайте ссылку в подписи !!!
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:11

  KVV написав:
  clientage написав:
  KVV написав:Яку банку для цих цілей можете згадати?
(так щоб з прідиханієм-охамі-ахамі)

вам мало?
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
http://mustbe.ml/kurs/

Та мені і ТАСа хватає...хотілось почути авторитетну думку на кого з цього переліку звернути увагу

Мне нравится ТАС, Альфа и Конкорд
ИМХО, еще шото интерестное есть в УкрГазБанк и ПроКредит
И хотелось бы разведать как там это все у ОТП и Аваля
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:22

clientage
а у конкорда какой продукт?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37

  clientage написав:Мне нравится ТАС, Альфа и Конкорд
ИМХО, еще шото интерестное есть в УкрГазБанк и ПроКредит
И хотелось бы разведать как там это все у ОТП и Аваля

ТАС вже юзаю
Конкорд ще не завезли в наші края

Альфа дійсно цікавить - які карти/продукти мастхев в цій банці для онлайн валютообміну? (звісно, що кошерного обміну :) )
KVV
 
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