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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:21
mustbe написав:
Сервис снова работает.
Но может упасть в любой день
миль пардон, а падает из-за превышения трафика или пиковой нагрузки?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:39
Your website hit the daily website hits (requests) resource limit on the free plan - we allow 10,000 requests per day or 100 unique visitors.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:06
Схоже, що треба робити бота...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:15
В смысле ?
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mustbe
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00
mustbe
Сьогодні головна сторінка сервісу пише таке (заплановано?)
"Not Found
The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:30
Переезд закончен.
Сервис работает
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mustbe
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:13
mustbe написав: Maksi2 написав:mustbe
Можете добавить курс фунта GBP?
В какой банке ?
по поводу доната сделайте ссылку в подписи !!!
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:11
KVV написав:
Та мені і ТАСа хватає...хотілось почути авторитетну думку на кого з цього переліку звернути увагу
Мне нравится ТАС, Альфа и Конкорд
ИМХО, еще шото интерестное есть в УкрГазБанк и ПроКредит
И хотелось бы разведать как там это все у ОТП и Аваля
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:22
clientage
а у конкорда какой продукт?
РОШЕН
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37
clientage написав:
Мне нравится ТАС, Альфа и Конкорд
ИМХО, еще шото интерестное есть в УкрГазБанк и ПроКредит
И хотелось бы разведать как там это все у ОТП и Аваля
ТАС вже юзаю
Конкорд ще не завезли в наші края
Альфа дійсно цікавить - які карти/продукти мастхев в цій банці для онлайн валютообміну? (звісно, що кошерного обміну
)
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KVV
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