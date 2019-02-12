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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38
KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:38
KVV написав:
Альфа дійсно цікавить - які карти/продукти мастхев в цій банці для онлайн валютообміну? (звісно, що кошерного обміну )
Нужно выбрать для себя приемлемый Пакет и, возможно, ФастКард
Пакеты условно-бесплатныеhttps://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdfhttps://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
Ну а подробности нужно искать на ветке Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:33
la9 написав: KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
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KVV
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:22
KVV написав: la9 написав: KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
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la9
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