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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  KVV написав:ТАС вже юзаю

Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:38

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  KVV написав:Альфа дійсно цікавить - які карти/продукти мастхев в цій банці для онлайн валютообміну? (звісно, що кошерного обміну )

Нужно выбрать для себя приемлемый Пакет и, возможно, ФастКард
Пакеты условно-бесплатные
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf

Ну а подробности нужно искать на ветке Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:33

  la9 написав:
  KVV написав:ТАС вже юзаю

Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?

Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:22

  KVV написав:
  la9 написав:
  KVV написав:ТАС вже юзаю

Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?

Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають

Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
la9
 
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