Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38
KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:38
KVV написав:
Альфа дійсно цікавить - які карти/продукти мастхев в цій банці для онлайн валютообміну? (звісно, що кошерного обміну )
Нужно выбрать для себя приемлемый Пакет и, возможно, ФастКард
Пакеты условно-бесплатные
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
Ну а подробности нужно искать на ветке Альфы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:33
la9 написав: KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
KVV
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:22
KVV написав: la9 написав: KVV написав:
ТАС вже юзаю
Схемой юзанья, какие продукты в ТАСе - поделитесь?
Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
la9
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:32
la9 написав: KVV написав:
Карти - В5 в грн/дол/евро
Продукти - Ощадний в грн/дол/евро
В мене ще є Віка, але зараз її не видають
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
Не кошерні для того, хто стоїть під касою і однією рукою обмінює валюту у ТАС2Ю, а іншою стукаю у віконце до касира, щоб уже рахували купюри. В принципі, Вікенд вирішує майже усі ці проблеми. Крім миттєвого безкомісійного безготівкового заливання гривні у великих об'ємах, але якщо клієнт уже під касою, то може і готівкою закинути, напевно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 29 січ, 2020 05:24
clientage В Конкорд карту инджой пользуете?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Сер 29 січ, 2020 07:19
swan forever написав: clientage
В Конкорд карту инджой пользуете?
У меня да, инДжой, причем виртуальный открывал
Потом он как-то сам в Виртуальный Голд превратился
Но щас то у Лушего тока одна дебетка -- ВанаКард
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:39
clientage написав: swan forever написав: clientage
В Конкорд карту инджой пользуете?
У меня да, инДжой, причем виртуальный открывал
Потом он как-то сам в Виртуальный Голд превратился
Но щас то у Лушего тока одна дебетка -- ВанаКард
Вот и я про это. Инджой уже не дают, а ванкард просто никакая - р2р даже с комисом. Или я чего-то не улавливаю?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:01
swan forever написав:
Вот и я про это. Инджой уже не дают, а ванкард просто никакая - р2р даже с комисом. Или я чего-то не улавливаю?
виртуальный инжой дают
З.Ы.
только Ко-ко не очень по курсам - самые игроки это тася, отп и сейчас к ним присоединился юнекс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:03
swan forever написав:
р2р даже с комисом
Это - чужой исходящий, что ли?
la9
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