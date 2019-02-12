Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16
la9 написав:
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
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KVV
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:28
KVV написав: la9 написав:
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02
uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?
По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
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KVV
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10
swan forever написав:
Или я чего-то не улавливаю?
см. viewtopic.php?p=4855726#p4855726
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:59
KVV написав: uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?
По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
в том то и дело в тас всегда можно было оперативно завести гривну и поменять её на валюту и платить валютой без конвертации - а сейчас они этот процесс прихлопнули
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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