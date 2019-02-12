|
|
|
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16
la9 написав:
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:28
KVV написав: la9 написав:
Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?
Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02
uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?
По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10
swan forever написав:
Или я чего-то не улавливаю?
см. viewtopic.php?p=4855726#p4855726
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30276
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:59
KVV написав: uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?
По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
в том то и дело в тас всегда можно было оперативно завести гривну и поменять её на валюту и платить валютой без конвертации - а сейчас они этот процесс прихлопнули
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:08
Снова автору спасибо и дай Будда ему здоровья!
Полчаса глянул по таблице на свои индикаторы и достал кеды - 95% пылящейся на картах гривны перевёл в евро, насобирал на 2500 в депозит.
Думаю, шо сэкономил, бо сегодня на МБ снова будет рост.
Надо было сделать это неделю назад, когда зашла гривна. Теперь сплю спокойно.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:26
Ресурс в данный момент почему-то не работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10370
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6529 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:52
Вам показалось )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3276
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|1619
|
|
|0
|607
|
|
|3
|1552
|
|