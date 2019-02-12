RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16

  la9 написав:Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?

Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
KVV
 
Повідомлень: 297
З нами з: 29.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:28

  KVV написав:
  la9 написав:Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?

Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі


а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 21.04.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02

  uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты

А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?

По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
KVV
 
Повідомлень: 297
З нами з: 29.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  swan forever написав:Или я чего-то не улавливаю?

см. viewtopic.php?p=4855726#p4855726
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30276
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:59

  KVV написав:
  uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты

А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?

По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні


в том то и дело в тас всегда можно было оперативно завести гривну и поменять её на валюту и платить валютой без конвертации - а сейчас они этот процесс прихлопнули
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 21.04.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:08

Снова автору спасибо и дай Будда ему здоровья!
Полчаса глянул по таблице на свои индикаторы и достал кеды - 95% пылящейся на картах гривны перевёл в евро, насобирал на 2500 в депозит.
Думаю, шо сэкономил, бо сегодня на МБ снова будет рост.
Надо было сделать это неделю назад, когда зашла гривна. Теперь сплю спокойно.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 645
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:26

Ресурс в данный момент почему-то не работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10370
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6529 раз.
Подякували: 2790 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:52

Вам показалось )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3276
З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
7 1619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 19:11
Faceless
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.