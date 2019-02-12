Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

velvet написав:
Какой же это тогда онлайн обмен валют?
Это какой-то позор...
Это онлайн-замявка на офлайн-обмен
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59
Это онлайн-замявка на офлайн-обмен
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:41
Не здивуюсь, якщо у відділенні менеджер друкує скани купюр, які ви вносили на рахунок і у касі міняє на скани валюти, яку вносив хтось інший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:35
mustbe
Новини - апдейт по УкрГазБанку
давно хотів але тільки зараз руки дойшли
отже - маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро
сьогодні купляв долар (грн - дол карта)
комісія 0
списало 24.60 грн
зайшло 1 $
відповідно мін. сума - 1 одиниця.
прошу внести деталі в таблицю!
дякую за вашу працю і супер крутий, єдиний і неповторний сервіс на всю державу Україну і її БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:43
Добавил: ГазМяс - 1/1
|