Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

velvet написав:
Какой же это тогда онлайн обмен валют?
Это какой-то позор...
Это онлайн-замявка на офлайн-обмен
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59
Это онлайн-замявка на офлайн-обмен
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:41
Не здивуюсь, якщо у відділенні менеджер друкує скани купюр, які ви вносили на рахунок і у касі міняє на скани валюти, яку вносив хтось інший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:35
mustbe
Новини - апдейт по УкрГазБанку
давно хотів але тільки зараз руки дойшли
отже - маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро
сьогодні купляв долар (грн - дол карта)
комісія 0
списало 24.60 грн
зайшло 1 $
відповідно мін. сума - 1 одиниця.
прошу внести деталі в таблицю!
дякую за вашу працю і супер крутий, єдиний і неповторний сервіс на всю державу Україну і її БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:43
Добавил: ГазМяс - 1/1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:15
+1
Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел.
Ще наволочь не брезгує видалити мій підпис. Це вже клініка...
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:48
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:49
этот пакет с коммисиеи 7грн в месяц (2 + 5за смс) для каждой из валют
снятие с него платное
выход через депозит
и самое главное то что писал раньше это не совсем онлайн: покрайней мере если валюту продавать:
т.е. гривны зайдёт столько сколько было показано в приложении - допустим продавали 100 долл по 24,80 - зайдёт 2480грн., но доллары спишут по курсу следующего дня т.е. если курс будет 24,6 - с карты фактически спишут 100,82 долл.
и это будет видно только по факту списание (в выписке в отделении) и в приложении изменится баланс карты. (но в истории операций никаких изменений не произойдёт оно будет отражаться по прежнему как "2480")
Причём валютная карта может легко уйти даже неразрешённый в овер)
З.Ы.
стоит заметить что при покупки валюты я на такое вроде не попадал - но может просто были моменты когда курс был "стабильный"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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