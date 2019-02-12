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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59

  velvet написав:
  uaprofi написав:по онлайн обмену у Укргаза:

продавал валюту через их приложение, увидел на утро что остатки не пляшут, из ответа ГЛ:
если обмен после 17-00, то тот курс что они светят - всё пофиг списание будет происходит по курсу на день когда проведут операцию

Какой же это тогда онлайн обмен валют?
Это какой-то позор...

Это онлайн-замявка на офлайн-обмен :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Не здивуюсь, якщо у відділенні менеджер друкує скани купюр, які ви вносили на рахунок і у касі міняє на скани валюти, яку вносив хтось інший.
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mustbe

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отже - маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро
сьогодні купляв долар (грн - дол карта)

комісія 0
списало 24.60 грн
зайшло 1 $

відповідно мін. сума - 1 одиниця.
прошу внести деталі в таблицю!

дякую за вашу працю і супер крутий, єдиний і неповторний сервіс на всю державу Україну і її БСУ
:D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:15

  greenozon написав:mustbe

Новини - апдейт по УкрГазБанку
давно хотів але тільки зараз руки дойшли

отже - маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро
сьогодні купляв долар (грн - дол карта)

комісія 0
списало 24.60 грн
зайшло 1 $

відповідно мін. сума - 1 одиниця.
прошу внести деталі в таблицю!

дякую за вашу працю і супер крутий, єдиний і неповторний сервіс на всю державу Україну і її БСУ
:D

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Хворий на голову модер, продався таскомбанку, та видаляє ВСІ мої повідомлення які виставляють таскомбанк у неприглядному світлі... фак оф продажний козел. :mrgreen:
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  greenozon написав:mustbe маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро

Вхід/вихід по гривневій з комісом/без?
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  KVV написав:
  greenozon написав:mustbe маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро

Вхід/вихід по гривневій з комісом/без?


этот пакет с коммисиеи 7грн в месяц (2 + 5за смс) для каждой из валют
снятие с него платное
выход через депозит

и самое главное то что писал раньше это не совсем онлайн: покрайней мере если валюту продавать:
т.е. гривны зайдёт столько сколько было показано в приложении - допустим продавали 100 долл по 24,80 - зайдёт 2480грн., но доллары спишут по курсу следующего дня т.е. если курс будет 24,6 - с карты фактически спишут 100,82 долл.
и это будет видно только по факту списание (в выписке в отделении) и в приложении изменится баланс карты. (но в истории операций никаких изменений не произойдёт оно будет отражаться по прежнему как "2480")
Причём валютная карта может легко уйти даже неразрешённый в овер)
З.Ы.
стоит заметить что при покупки валюты я на такое вроде не попадал - но может просто были моменты когда курс был "стабильный"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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