Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Суб 08 лют, 2020 01:49

KVV написав: greenozon написав: mustbe маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро маю комплект карт (Драйв старт) грн дол євро

Вхід/вихід по гривневій з комісом/без? Вхід/вихід по гривневій з комісом/без?

этот пакет с коммисиеи 7грн в месяц (2 + 5за смс) для каждой из валютснятие с него платноевыход через депозити самое главное то что писал раньше это не совсем онлайн: покрайней мерет.е. гривны зайдёт столько сколько было показано в приложении - допустим продавали 100 долл по 24,80 - зайдёт 2480грн., но доллары спишут по курсу следующего дня т.е. если курс будет 24,6 - с карты фактически спишут 100,82 долл.и это будет видно только по факту списание (в выписке в отделении) и в приложении изменится баланс карты. (но в истории операций никаких изменений не произойдёт оно будет отражаться по прежнему как "2480")Причём валютная карта может легко уйти даже неразрешённый в овер)З.Ы.стоит заметить что при покупки валюты я на такое вроде не попадал - но может просто были моменты когда курс был "стабильный"