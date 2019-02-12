Гарні новини
спасибі
ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?
зараз без неї -
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:23
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Гарні новини
спасибі
ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?
зараз без неї -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50
Не, это моя криворукость, починил.
Хотя - донаты бы не помешали, конечно )
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