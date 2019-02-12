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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:23

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:Это происходит почти мгновенно.

Гарні новини
спасибі

ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?

зараз без неї - http://prntscr.com/r1bnfm
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50

  greenozon написав:ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?

Не, это моя криворукость, починил.
Хотя - донаты бы не помешали, конечно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:52

вот это обновление!
теперь нужно шо бы оно каждых 3 минуты обновляло курс, а не раз в полчаса, а то теперь курс приходится перепроверять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:11

Перепроверять - нужно любые данные.
Ничто не является истиной в последней инстанции, даже курсы с оф.страницы банка.
Верить нельзя никому )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:57

mustbe

ФЛЕШ новина!

колега пише що ОЩАД (!!!) запиляв онлайн обмін

viewtopic.php?p=4869060#p4869060
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:16

  greenozon написав:mustbe

ФЛЕШ новина!

колега пише що ОЩАД (!!!) запиляв онлайн обмін

viewtopic.php?p=4869060#p4869060


это должно стать главной новостью недели - ставьте коллеге плюсики!
я влепил уже
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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