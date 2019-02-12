Гарні новини
спасибі
ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?
зараз без неї -
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:23
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Гарні новини
спасибі
ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?
зараз без неї -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50
Не, это моя криворукость, починил.
Хотя - донаты бы не помешали, конечно )
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:52
вот это обновление!
теперь нужно шо бы оно каждых 3 минуты обновляло курс, а не раз в полчаса, а то теперь курс приходится перепроверять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:11
Перепроверять - нужно любые данные.
Ничто не является истиной в последней инстанции, даже курсы с оф.страницы банка.
Верить нельзя никому )
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:57
mustbe
ФЛЕШ новина!
колега пише що ОЩАД (!!!) запиляв онлайн обмін
viewtopic.php?p=4869060#p4869060
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:16
это должно стать главной новостью недели - ставьте коллеге плюсики!
я влепил уже
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04
а как сервис различит платного и простого юзера?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:21
Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд.
Гемор ещё тот.
Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным.
Колхоз в данном случае неэффективен
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