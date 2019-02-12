Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Дошли руки до курсов, сделал то, что давно собирался. Концепция поменялась. Некошерно дёргать бедные банки по каждому чиху. Сейчас банки опрашиваются с определённой периодичностью, результаты записываются в базу. Юзеру просто показывается инфа из базы с результатами последнего опроса. Это происходит почти мгновенно.
Платные юзеры будут иметь возможность получать онлайн-данные, все остальные - только из базы.
На данный момент - опрос происходит каждые полчаса с 8:00 до 20:30. Обсуждаемо
swan forever написав:а как сервис различит платного и простого юзера?
Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд. Гемор ещё тот. Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным. Колхоз в данном случае неэффективен
swan forever написав:а как сервис различит платного и простого юзера?
Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд. Гемор ещё тот. Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным. Колхоз в данном случае неэффективен
Будет интересно. ))) тут немало народа, шо за доллар кеды шнуруют)))