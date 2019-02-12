RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:23

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:Это происходит почти мгновенно.

Гарні новини
спасибі

ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?

зараз без неї - http://prntscr.com/r1bnfm
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7551
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50

  greenozon написав:ще хочу уточнити - раніше сервіс підсвічував мін. курс по усіх позиціях,
ця "фіча" перейшла в платну підписку?

Не, это моя криворукость, починил.
Хотя - донаты бы не помешали, конечно )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:52

вот это обновление!
теперь нужно шо бы оно каждых 3 минуты обновляло курс, а не раз в полчаса, а то теперь курс приходится перепроверять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 21.04.11
Подякував: 533 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:11

Перепроверять - нужно любые данные.
Ничто не является истиной в последней инстанции, даже курсы с оф.страницы банка.
Верить нельзя никому )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:57

mustbe

ФЛЕШ новина!

колега пише що ОЩАД (!!!) запиляв онлайн обмін

viewtopic.php?p=4869060#p4869060
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7551
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:16

  greenozon написав:mustbe

ФЛЕШ новина!

колега пише що ОЩАД (!!!) запиляв онлайн обмін

viewtopic.php?p=4869060#p4869060


это должно стать главной новостью недели - ставьте коллеге плюсики!
я влепил уже
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 21.04.11
Подякував: 533 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04

  mustbe написав:Дошли руки до курсов, сделал то, что давно собирался.
Концепция поменялась.
Некошерно дёргать бедные банки по каждому чиху.
Сейчас банки опрашиваются с определённой периодичностью, результаты записываются в базу.
Юзеру просто показывается инфа из базы с результатами последнего опроса.
Это происходит почти мгновенно.

Платные юзеры будут иметь возможность получать онлайн-данные, все остальные - только из базы.

На данный момент - опрос происходит каждые полчаса с 8:00 до 20:30.
Обсуждаемо

а как сервис различит платного и простого юзера?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 655
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:21

  swan forever написав:а как сервис различит платного и простого юзера?

Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд.
Гемор ещё тот.
Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным.
Колхоз в данном случае неэффективен
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:41

Запилил Ощад
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:25

  mustbe написав:
  swan forever написав:а как сервис различит платного и простого юзера?

Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд.
Гемор ещё тот.
Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным.
Колхоз в данном случае неэффективен

Будет интересно. )))
тут немало народа, шо за доллар кеды шнуруют)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 655
З нами з: 27.05.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
7 1697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 19:11
Faceless
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1595
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1162)
13.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.