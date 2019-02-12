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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:35

Можно сделать очень просто: тупо тушить сервис, пока донаты за месяц не превысят определённую сумму.
Но это, конечно, будет колхоз. Хотя - тоже вариант )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59

  mustbe написав:
  swan forever написав:а как сервис различит платного и простого юзера?

Видать придётся городить базу юзеров, статистику оплат, логины-пароли и тд.
Гемор ещё тот.
Но раз донаты разумных денег не приносят - придётся весь этот зоопарк делать персонализированным.
Колхоз в данном случае неэффективен

Сделайте онлайн информацию доступной за N разовую ссылку.
Юзер платит и получает в результате на почту длинную уикальную ссылку, которую можно открыть только Н раз.
По этой ссылке информация будет онлайн.

После исчерпания Н просмотров - ссылка уничтожится.

Легко в реализации.

Удобно - каждый будет планировать для себя когда ему важно знать информацию онлайн, а когда нет.

Не нужна база юзеров, статистика оплат, логины пароли и остальное.

Продавать паки по 10 и 100 онлайн-просмотров.
curiousobro
 
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  #<1 ... 37383940
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