Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Можно сделать очень просто: тупо тушить сервис, пока донаты за месяц не превысят определённую сумму.
Но это, конечно, будет колхоз. Хотя - тоже вариант )
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:35
Можно сделать очень просто: тупо тушить сервис, пока донаты за месяц не превысят определённую сумму.
Но это, конечно, будет колхоз. Хотя - тоже вариант )
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:59
Сделайте онлайн информацию доступной за N разовую ссылку.
Юзер платит и получает в результате на почту длинную уикальную ссылку, которую можно открыть только Н раз.
По этой ссылке информация будет онлайн.
После исчерпания Н просмотров - ссылка уничтожится.
Легко в реализации.
Удобно - каждый будет планировать для себя когда ему важно знать информацию онлайн, а когда нет.
Не нужна база юзеров, статистика оплат, логины пароли и остальное.
Продавать паки по 10 и 100 онлайн-просмотров.
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:34
Уникальные ссылки на N просмотров - интересная идея, спасибо.
Разлочил УкрСиб
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:46
Разлочил Аваль.
Итого: показываются курсы по 16-ти банкам из 18-ти.
Остались только ОТП и ПроКредит. Но там - межбанк, как я понимаю, то есть онлайн-курсы - от фонаря, не имеют большого смысла.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:47
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27
все геніальне - просто!
величезний плюс методу, що лінки не буде резону давати іншим - бо спалиш сам свої гроші!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:30
Пропозиція додати 1 рядок
що це дасть? змогу швидко порівняти еталон із іншими банками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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