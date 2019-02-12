Альфа сейчас 24.82 / 25.03
показывает 24.77 / 24.95
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:26
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Альфа сейчас 24.82 / 25.03
показывает 24.77 / 24.95
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Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:31
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4868524#p4868524
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:04
mustbe, коллега, а что-то по конкорду не сходится, проверьте.
У меня везде (веб, приложение) светит на продажу па25
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:12
Вкладчик1234
Так последний опрос был сегодня в 18:30
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:17
Не думаю, что они днём поставили 25.60, а потом вернули 25.00, видя наплыв.
Претензий нет, просто сообщаю, что табличка видимо что-то не то показала. Хотя есть вероятность, что это конкорд играется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:28
В связи с известными событиями изменил регламент опроса:
каждые полчаса, с 9:00 до 23:30.
Посмотрим, что через 5 минут нарисует
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40
mustbe, а время опроса дето светится в талбичке?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:44
Лудшый исправился
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:52
В последней строке - дата и время последнего опроса.
Текущий регламент - в подсказке к полю со временем
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