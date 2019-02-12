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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:26

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Альфа сейчас 24.82 / 25.03
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:31

  ruvex написав:Альфа сейчас 24.82 / 25.03
показывает 24.77 / 24.95

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4868524#p4868524
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:04

mustbe, коллега, а что-то по конкорду не сходится, проверьте.
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:12

Вкладчик1234
Так последний опрос был сегодня в 18:30
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:17

  mustbe написав:Вкладчик1234
Так последний опрос был сегодня в 18:30

Не думаю, что они днём поставили 25.60, а потом вернули 25.00, видя наплыв.

Претензий нет, просто сообщаю, что табличка видимо что-то не то показала. Хотя есть вероятность, что это конкорд играется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:28

В связи с известными событиями изменил регламент опроса:
каждые полчаса, с 9:00 до 23:30.
Посмотрим, что через 5 минут нарисует
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40

mustbe, а время опроса дето светится в талбичке?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:44

Лудшый исправился
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:52

  clientage написав:а время опроса дето светится в талбичке?

В последней строке - дата и время последнего опроса.
Текущий регламент - в подсказке к полю со временем
mustbe
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