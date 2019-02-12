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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:59

  velvet написав:по Ощаду тоже курсы не соответствуют, продажа доллара в ощад24 уже полдня 25,10 была, а в таблице 24,90 как было с утра

А сейчас какой курс в Ощад24 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:17

  mustbe написав:
  velvet написав:по Ощаду тоже курсы не соответствуют, продажа доллара в ощад24 уже полдня 25,10 была, а в таблице 24,90 как было с утра

А сейчас какой курс в Ощад24 ?

в данный момент доллар 24,5 на 25,10
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:38

Пофиксил Ощад
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:32

velvet
Реально Ощад ниже межбанка доллары продает?
И Аваль тоже...
homo_legens
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:52

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Можно ли добавить в шапку, под заголовок "Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины" строчку "По состоянию на ДАТА ВРЕМЯ", где собственно указать время последнего опроса?

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:37

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  curiousobro написав:где собственно указать время последнего опроса?


да, і збоку лінку на умови по комерційному (ріалтайм) використанню (таке вже є?)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:05

  mustbe написав:Пофиксил Ощад

Это Вы сломали Ощаду обмен валют в Ощад 24 :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06

  homo_legens написав:velvet
Реально Ощад ниже межбанка доллары продает?
И Аваль тоже...

продавал, сейчас вообще не работает обмен валют в Ощад24
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