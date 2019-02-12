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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 10 бер, 2020 06:59
velvet написав:
по Ощаду тоже курсы не соответствуют, продажа доллара в ощад24 уже полдня 25,10 была, а в таблице 24,90 как было с утра
А сейчас какой курс в Ощад24 ?
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mustbe
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:17
mustbe написав: velvet написав:
по Ощаду тоже курсы не соответствуют, продажа доллара в ощад24 уже полдня 25,10 была, а в таблице 24,90 как было с утра
А сейчас какой курс в Ощад24 ?
в данный момент доллар 24,5 на 25,10
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velvet
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:38
Пофиксил Ощад
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mustbe
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:32
velvet
Реально Ощад ниже межбанка доллары продает?
И Аваль тоже...
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homo_legens
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:52
Можно ли добавить в шапку, под заголовок "Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины" строчку "По состоянию на ДАТА ВРЕМЯ", где собственно указать время последнего опроса?
Заранее дякую!
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curiousobro
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:37
curiousobro написав:
где собственно указать время последнего опроса?
да, і збоку лінку на умови по комерційному (ріалтайм) використанню (таке вже є?)
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greenozon
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:05
mustbe написав:
Пофиксил Ощад
Это Вы сломали Ощаду обмен валют в Ощад 24
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velvet
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06
homo_legens написав:velvet
Реально Ощад ниже межбанка доллары продает?
И Аваль тоже...
продавал, сейчас вообще не работает обмен валют в Ощад24
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52
Добавил время последнего опроса в заголовок
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mustbe
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Додано: Сер 11 бер, 2020 06:58
mustbe
, мож лучше отак сформулировать: курсы онлайн-обмена...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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