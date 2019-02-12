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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:27

  clientage написав:mustbe, мож лучше отак сформулировать: курсы онлайн-обмена... 8)

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:32

Нее, тут исторически сложилось то "онлайн-курсы..." и ветка так называется, и ключевое слово "онлайн" впереди и вааще, курсы считай тоже онлайн публикуются...мона поприколу таки старое оставить :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:46

  clientage написав:мона поприколу таки старое оставить :lol:

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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:24

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Монобанк вообще выборочно запретил некоторым пользователям даже конвертировать валюту с карты на карту
FrolovaDina
 
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Кредит Дніпро банк показує странні котіровкі -

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greenozon
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Не виноватая я ! )
Сама банка рисует такие курсы: https://creditdnepr.com.ua/ru/currency
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:11

А Идеабанк не предвидится? А то неизвестный альтбанк отсвечивает,середнячка нет...
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swan forever
 
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  swan forever написав:А Идеабанк не предвидится?

Там що, з'явився онлайн обмін?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe, Спасибо за сервис!
вижу неточность - у ТАСА показывает продажу $ 28.05, реально в TAS2U 28 (на сайте тож 28)
keep
 
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