Нивапрос )
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:27
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:32
Нее, тут исторически сложилось то "онлайн-курсы..." и ветка так называется, и ключевое слово "онлайн" впереди и вааще, курсы считай тоже онлайн публикуются...мона поприколу таки старое оставить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:46
Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:24
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Монобанк вообще выборочно запретил некоторым пользователям даже конвертировать валюту с карты на карту
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:35
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:55
Не виноватая я ! )
Сама банка рисует такие курсы:
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:11
А Идеабанк не предвидится? А то неизвестный альтбанк отсвечивает,середнячка нет...
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:37
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
mustbe, Спасибо за сервис!
вижу неточность - у ТАСА показывает продажу $ 28.05, реально в TAS2U 28 (на сайте тож 28)
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:04
Да, на главной - 28.00.
Но если провалиться в "Обмен валют" - рисует 28.05.
Этой цифре я верю больше
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