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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:04

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?
mixa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:13

  mixa написав:Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?

Альфа недавно прикрутила такую возможность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:37

  curiousobro написав:
  mixa написав:Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?

Альфа недавно прикрутила такую возможность.

І фсьо, більше точно ніхто(онлайн)? Про Альфу чув, дякую.
mixa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 06:05

  mixa написав:
  curiousobro написав:
  mixa написав:Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?

Альфа недавно прикрутила такую возможность.

І фсьо, більше точно ніхто(онлайн)? Про Альфу чув, дякую.

ПУМБ в бета версии меняет напрямую, в таблице его нет.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:01

По идее: если в колонках "e/u" и "E/U" значения нарисованы болдом - значит возможен прямой обмен USD-EUR. По крайней мере - банк рисует этот курс.
Насколько это соответствует реальности - не знаю.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:05

  vollena71 написав:ПУМБ в бета версии меняет напрямую, в таблице его нет.

Насколько я понял - пумба будет меняться только в мобайле.
Так что скорее всего - присоединится к тем банкам, которые не в состоянии опубликовать курсы у себя на сайте
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:36

mustbe кредит днепр уже второй день какую то х-ню показывает
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Maksi2
 
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