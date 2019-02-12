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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:04
Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?
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mixa
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:13
mixa написав:
Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?
Альфа недавно прикрутила такую возможность.
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curiousobro
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:37
curiousobro написав: mixa написав:
Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?
Альфа недавно прикрутила такую возможность.
І фсьо, більше точно ніхто(онлайн)? Про Альфу чув, дякую.
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mixa
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Додано: Сер 25 бер, 2020 06:05
mixa написав: curiousobro написав: mixa написав:
Які банки з таблиці напряму міняють долар - євро онлайн ?
Альфа недавно прикрутила такую возможность.
І фсьо, більше точно ніхто(онлайн)? Про Альфу чув, дякую.
ПУМБ в бета версии меняет напрямую, в таблице его нет.
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vollena71
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:01
По идее: если в колонках "e/u" и "E/U" значения нарисованы болдом - значит возможен прямой обмен USD-EUR. По крайней мере - банк рисует этот курс.
Насколько это соответствует реальности - не знаю.
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mustbe
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:05
vollena71 написав:
ПУМБ в бета версии меняет напрямую, в таблице его нет.
Насколько я понял - пумба будет меняться только в мобайле.
Так что скорее всего - присоединится к тем банкам, которые не в состоянии опубликовать курсы у себя на сайте
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mustbe
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:36
mustbe
кредит днепр уже второй день какую то х-ню показывает
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Maksi2
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