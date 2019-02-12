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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:31
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:40
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Там нема курсов онлайн-обмена,... ну кроме Альфы
Наш Создатель делает реальное дело!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:50
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Я вам подсказал альтернативы. Будем ожидать возвращения таблички с курсами.
Кстати, там у некоторых банков карточный курс - это и есть курс онлайн - обмена, по крайней мере так у моно, ощад и приват.
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:07
Сервис работает.
Спасибо бодрым людям )
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:38
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48
Уже вылез из бетты, 1..2 дня светит курсы в апликухе, щас
USD 27.00/27.75
EUR 29.25/30.25
PLN 5.75/6.50
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:59
Апликухи - это не моё.
Если банка не в состоянии опубликовать свои курсы на своём веб-сайте - нам с ней не по дороге
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:56
ПУМБ курс валют
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